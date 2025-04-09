رسامني من مرفأ بيروت: الأمن ممسوك ولن نسمح بالتشكيك!
أكد وزير الأشغال فايز رسامني من مرفأ بيروت أن "الأمن في المرفأ ممسوك بيد من حديد ولا نقبل بأي كلام اعلامي يشكك بذلك".
وقال: "سنعمل في المرفأ بالقوة نفسها التي عملنا بها في المطار، وقد طلبت تعزيز المراقبة في المرفأ وتشديدها".
أضاف:" لن نسمح بالتشكيك بقدرة تشغيل المرفأ ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس و"إذا في شي اعطونا أي دليل".
واعتبر أن "الموضوع الأمني مهمّ وفي سلّم الأولويّات وعلينا العمل على تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها واللجنة الموقّتة ستطلعني على كل الأمور التي يجب العمل عليها وسنطورها". ولفت إلى أن " هناك تضاربًا في صلاحيات الأجهزة المسؤولة عن أمن مرفأ بيروت".