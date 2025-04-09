رسامني من مرفأ بيروت: الأمن ممسوك ولن نسمح بالتشكيك!

وقال: "سنعمل في المرفأ بالقوة نفسها التي عملنا بها في المطار، وقد طلبت تعزيز المراقبة في المرفأ وتشديدها".

لن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس و"إذا في شي اعطونا أي دليل".

أضاف:" لن نسمح بالتشكيك بقدرة تشغيل المرفأ و لن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس و"إذا في شي اعطونا أي دليل".

واعتبر أن "الموضوع الأمني مهمّ وفي سلّم الأولويّات وعلينا العمل على تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها واللجنة الموقّتة ستطلعني على كل الأمور التي يجب العمل عليها وسنطورها".

ولفت إلى أن " هناك تضاربًا في صلاحيات الأجهزة المسؤولة عن أمن مرفأ بيروت".