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محليات

بدر الخرافي يزور لبنان ويشدد على ضرورة تأمين بيئة استثمارية فيه

2025-04-09 | 13:57
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بدر الخرافي يزور لبنان ويشدد على ضرورة تأمين بيئة استثمارية فيه
بدر الخرافي يزور لبنان ويشدد على ضرورة تأمين بيئة استثمارية فيه

في زيارة رسمية ذات طابع اقتصادي واستثماري، زار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "زين" للاتصالات بدر الخرافي رئيس الجمهورية جوزاف عون.

الخرافي هنأ الرئيس عون على انتخابه رئيسا للجمهورية، وأكد له استمرار المجموعة في القيام باستثماراتها في لبنان، معتبرا أن العهد الجديد أعاد الثقة بقدرة لبنان على النهوض بدوره شكر عون الخرافي على الدور الذي لعبته مجموعته في تعزيز الاقتصاد اللبناني وتطويره في المجالات كافة. 
كما نوه بالعلاقات اللبنانية- الكويتية المتجذرة في التاريخ، وحرصه على تعزيزها
كما التقى  الخرافي رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وتناول البحث الفرص الاستثمارية في لبنان بمختلف القطاعات في ضوء الخطوات التي بدأت الحكومة بتوفيرها لتشجيع وجذب الاستثمارات ، وقد نوه الرئيس سلام بالعلاقات الأخوية والمميزة بين لبنان والكويت وشعبيهما.
بالتوازي زار الخرافي وزير الاتصالات، شارل الحاج وناقش الطرفان فرص الاستثمار والمشاريع المستقبلية المشتركة بين مجموعة "زين" ولبنان. الخرافي اكد أن الاستقرار في لبنان يشكل عاملا أساسيا لعودة الاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشددا على أهمية توفير بيئة ملائمة تشجع على الانخراط في مشاريع تنموية.
من جهته، شكر الحاج دولة الكويت على دعمها المتواصل للبنان، وعائلة الخرافي الحاضرة في لبنان منذ زمن طويل، فضلا على الدور الذي لعبته شركة "زين" في قطاع الاتصالات اللبناني، مستعرضا أمام الخرافي رؤيته لتطوير قطاع الاتصالات، ولاسيما في ما يتعلق بالقانون ٤٣١، وخطة الوزارة لرفع كفاءة القطاع  في السنوات المقبلة.
كما قدم الوزير الحاج التهنئة للخرافي بمناسبة انتخابه رئيسا لبورصة الكويت، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.
بدر الخرافي يزور لبنان ويشدد على ضرورة تأمين بيئة استثمارية فيه

محليات

بدر الخرافي

لبنان

مؤسسة زين

جوزاف عون

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