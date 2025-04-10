على طريق المطار.. طارت صورة الزعيم وحل "عهد جديد" (فيديو)

قامت الأجهزة الأمنية بحملة ميدانية واسعة في شوارع العاصمة بيروت، استهدفت الدراجات النارية المخالفة للقوانين. وقد شملت الحملة عدّة مناطق، بينها سليم سلام، حيث رُصدت صورة من أمام الجامعة اللبنانية الدولية تُظهر عناصر الأمن وهم يقومون بحجز دراجات نارية عائدة لطلاب، كانت مركونة إلى جانب الأرصفة.