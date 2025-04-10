على طريق المطار.. طارت صورة الزعيم وحل "عهد جديد" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد أظهرت ازالة صور الزعماء والمسؤولين على طريق المطار وقد تم استبدالها بصور جديدة تحمل شعار "عهد جديد للبنان".#أخبار_الجديد pic.twitter.com/6ml5CEUyYJ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 10, 2025
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد أظهرت ازالة صور الزعماء والمسؤولين على طريق المطار وقد تم استبدالها بصور جديدة تحمل شعار "عهد جديد للبنان".#أخبار_الجديد pic.twitter.com/6ml5CEUyYJ
قامت الأجهزة الأمنية بحملة ميدانية واسعة في شوارع العاصمة بيروت، استهدفت الدراجات النارية المخالفة للقوانين. وقد شملت الحملة عدّة مناطق، بينها سليم سلام، حيث رُصدت صورة من أمام الجامعة اللبنانية الدولية تُظهر عناصر الأمن وهم يقومون بحجز دراجات نارية عائدة لطلاب، كانت مركونة إلى جانب الأرصفة.
كشف مصدر أمني إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل لا تنوي البقاء إلى الأبد في لبنان، مشيرًا إلى أنه لا توجد أطماع لها في الأراضي اللبنانية.