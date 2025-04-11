"لدى واشنطن توقعات متفائلة في دور بري في المرحلة المقبلة" (نداء الوطن)

وتعليقاً، أكدت مصادر سياسية متابعة لـ "نداء الوطن"، أنّ "الحوار المزمع لن يكون من باب التسويف ولن يشبه الحوارات السابقة، كما أنّ أحداً لن يقبل بذلك".



وتابعت أنّه "سيكون هناك دفتر شروط، وكي نصل إلى نتيجة سيرتبط الحوار بجدول زمني بالتزامن مع خطوات عملية وهو ما يجب أن يواكَب من خلال العمل على الأرض من قبل الجيش بناء على توجيهات مجلس الوزراء".



وأضافت المصادر أنّ "حزب الله حتى لو أراد المراوغة في موضوع الحوار، لن يتمكّن من ذلك هذه المرة، لأنّنا بتنا في مكان آخر وهو يعلم ذلك ويدرك أنّ الوضع تغيّر في لبنان والمنطقة".



وتؤكد المصادر، أن "أورتاغوس وفي خلال لقائها الرئيس نبيه بري، حصلت على ضمانات منه، تمهيداً لتسليم سلاح "الحزب"، واستكماله بالمفاوضات لترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، وهذا ما دفعها في تصريح لها إلى القول: "لدى واشنطن توقعات متفائلة في دور بري في المرحلة المقبلة".