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محليات

سلام: ماضون في تطبيق برنامج الإصلاح

2025-04-11 | 06:46
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سلام: ماضون في تطبيق برنامج الإصلاح
سلام: ماضون في تطبيق برنامج الإصلاح

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام "أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الاصلاح واقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي" .

وشدد سلام في خلال إستقباله قبل ظهر اليوم في السرايا، وفدا من "البنك الأوروبي" لاعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون على "ان الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية".
 
من ناحيته، أبدى الوفد إستعداد "البنك" "دعم لبنان ومساعدته، فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
 
واستقبل الرئيس سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت  وتم البحث في الأوضاع السياسة والمستجدات المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار .

كما التقى رئيس الحكومة سفيرة النرويج في لبنان هيلدي هارالستاد، وتم استعراض العلاقات الثنائية وألاوضاع في لبنان والمنطقة".
 
واستقبل الرئيس سلام وفدا من مجلس الاعمال اللبناني -العراقي برئاسة حسان جابر الذي قال بعد اللقاء:"سلمنا رئيس الحكومة مذكرة تتضمن السبل الآيلة لتطوير العلاقات اللبنانية - العراقية وتشكيل لجان متخصصة في كافة القطاعات لمتابعة الأولويات وهي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في العام 2002، اضافة الى اعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة وانعقادها دوريا، ومبدأ المعاملة بالمثل وتسهيل عمل واستثمار واقامة وانتقال مواطني البلدين، واعتماد لبنان والعراق ومرافئهم ممرا للبضائع والنفط، وتأسيس مكتب مشترك لبناني - عراقي تكون من مهامه توثيق الطلبات والملفات لمتابعتها مع الجهات المختصة، اضافة الى تحويل ديون العراق الى خدمات ومشاريع حكومية وتفعيل النقل البري بين البلدين".
 
كما استقبل رئيس الحكومة وفدا شماليا برئاسة كميل نديم مراد الذي اوضح "ان البحث تناول مطالب تخص منطقة الشمال عموما وحزمة الإصلاحات الجديدة في لبنان"، مشيرا الى ان الوفد "وضع كل الامكانيات في تصرف رئيس الحكومة".

سلام: ماضون في تطبيق برنامج الإصلاح

محليات

لبنان

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