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محليات

لاوندس يزور مديريتي عكار والشمال الإقليميتين (فيديو)

2025-04-11 | 13:18
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لاوندس يزور مديريتي عكار والشمال الإقليميتين (فيديو)
لاوندس يزور مديريتي عكار والشمال الإقليميتين (فيديو)

أكد اللواء لاوندس على ضرورة الحفاظ على الجهوزية الأمنية الكاملة، مشددا على تطبيق القانون بحزم ومكافحة الفساد بكل أشكاله.

في إطار الجولات التفقدية المستمرة على مختلف المديريات الإقليمية، قام المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس بزيارة إلى مديريتي عكار والشمال الإقليميتين، برفقة رئيس ديوان المدير العام العميد جميل طعمة.

خلال الزيارة، جال لاوندس في أقسام المديريتين واطّلع على سير العمل في كل منهما. ثم عقد اجتماعا مع الضباط والعسكريين،في كل من المديريتين حيث اطلع على التحديات التي تواجه العسكريين، والإنجازات المحققة، والحاجات، وقدّم التوجيهات اللازمة لضمان استمر

اللواء إدكار لاوندس يزور مديرتي الشمال وعكار الاقليميتين ويلقي كلمة للضباط والعسكريين#المديريّة_العامّة_لأمن_الدولة#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/Ohf4GAMe6n

ارية التحسين في الأداء.

لاوندس يزور مديريتي عكار والشمال الإقليميتين (فيديو)

محليات

إدكار لاوندس

أمن الدولة

شمال لبنان

عكار

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