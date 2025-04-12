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محليات

"حوار السلاح" لم يبدأ، إلى حين..

2025-04-12 | 12:28
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&quot;حوار السلاح&quot; لم يبدأ، إلى حين..
"حوار السلاح" لم يبدأ، إلى حين..

في الوقت البدل الضائع والى حين انتهاء المفاوضات الاميركية الايرانية وتبيان نتائجها على المنطقة، ظهرت نوايا رئيس الجمهورية جوزاف عون بإجراء حوار ثنائي مع حزب الله وخوض نقاش حول حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، وخصوصا أن الجو السياسي والظروف الداخلية لا تسمح بإجراء حوار وطني جامع وحقيقي، في ظل رفض بعض المكونات الحوار على استراتيجية وطنية تتقدمها القوات اللبنانية، الا أن مصادر سياسية معنية بالملف قالت للجديد إن نية الرئيس عون الحوارية تلقاها حزب الله بإيجابية ولكن لم يبدأ بعد مسارها التطبيقي ولم يبدأ حتى اللحظة الحوار الثنائي، وهذا الامر مرتبط أيضا بأولوية دحر الاحتلال وتحرير ملف إعادة الاعمار واسترداد الاسرى ووقف الاعتداءات لكي يكون الحوار منتجا.

وتقول مصادر سياسية للجديد إن الرئيس عون هو وحدَه القادرعلى تفكيك هذا الملف الخلافي وخصوصا أنه على مسافة واحدة مع كل اللبنانيين، ويتمتع بثقة دولية تدفعه نحو النقاش مع حزب الله بموضوع سلاحه تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء بعد أن يُنجزَ الاتفاق الثنائي.

أما كلام الرئيس نواف سلام من بكركي عن عرض مسألة السلاح على طاولة مجلس الوزراء قريبا، فرأته مصادر سياسية أنه يثير أزمة وسجالا داخليا، سيعمل رئيس الجمهورية على إرجاء طرحه الى حين انتهاء حوارِه مع حزب الله.

في الموازاة، يقوم الجيش اللبناني بكامل واجباته وينفذ مهامه في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق مع لجنة مراقبة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار وتحت مظلة القرار السياسي، وهو يقوم بتفجير كل المنشآت ومراكز حزب الله العسكرية ومعداته التي تزوده بها اللجنة في منطقة جنوب النهر وذلك بالتنسيق الكامل مع حزب الله.
 
"حوار السلاح" لم يبدأ، إلى حين..

محليات

المشهد السياسي

جوزاف عون

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