"حوار السلاح" لم يبدأ، إلى حين..

وتقول مصادر سياسية للجديد إن الرئيس عون هو وحدَه القادرعلى تفكيك هذا الملف الخلافي وخصوصا أنه على مسافة واحدة مع كل اللبنانيين، ويتمتع بثقة دولية تدفعه نحو النقاش مع حزب الله بموضوع سلاحه تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء بعد أن يُنجزَ الاتفاق الثنائي.أما كلام الرئيس نواف سلام من بكركي عن عرض مسألة السلاح على طاولة مجلس الوزراء قريبا، فرأته مصادر سياسية أنه يثير أزمة وسجالا داخليا، سيعمل رئيس الجمهورية على إرجاء طرحه الى حين انتهاء حوارِه مع حزب الله.في الموازاة، يقوم الجيش اللبناني بكامل واجباته وينفذ مهامه في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق مع لجنة مراقبة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار وتحت مظلة القرار السياسي، وهو يقوم بتفجير كل المنشآت ومراكز حزب الله العسكرية ومعداته التي تزوده بها اللجنة في منطقة جنوب النهر وذلك بالتنسيق الكامل مع حزب الله.