بالفيديو.. سطو مسلح على مطعم في قريطم

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها اعتبارا من المساء، خاصة في المناطق الجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي: