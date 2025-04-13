هنا بيروت - الحلقة الكاملة

حسين أيوب لـ "وهلق شو": الوزير كمال شحادة وصل به الامر في الاجتماع مع اورتاغوس الى حد الطلب من اسرائيل استكمال الحرب ضد حزب الله

حسين أيوب لـ "وهلق شو": الوزير كمال شحادة وصل به الامر في الاجتماع مع اورتاغوس الى حد الطلب من اسرائيل استكمال الحرب ضد حزب الله

حسين أيوب لـ "وهلق شو": الوزير كمال شحادة وصل به الامر في الاجتماع مع اورتاغوس الى حد الطلب من اسرائيل استكمال الحرب ضد حزب الله

غسان حجار لـ "وهلق شو": ملف "حلّ السلاح" لا يزال إشكالية كبيرة والحلول لم تنضج بعد لكن الجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني والحزب لا يمانع في ذلك