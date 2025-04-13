بيان من المكتب الإعلامي للنائب علامة بشأن حادثة المطار

أوضح المكتب الإعلامي للنائب فادي علامة حقيقة ما جرى مع النائب علامة مع احد العناصر الأمنية التابعة لجهاز امن المطار واكد أن "ما حصل هو تعرض علامة من قبل أحد العناصر الأمنية بشكل لا يمت الى دور العناصر الأمنية ومهمتها في حفظ الأمن في المطار".