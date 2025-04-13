مجدداً.. إحراق لافتات "عهد جديد للبنان" على طريق المطار (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن “المستشفى الأهلي المعمداني” بمدينة غزة بات خارج الخدمة جراء قصفه من الجيش الإسرائيلي.
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل أن أي حوار داخلي يجب أن ينطلق من الأولوية الوطنية والقضية المحورية وعنوانها أن اسرائيل عدو لبنان، وأن طردها من أرضنا وتحرير اسرانا ووقف عدوانها واستباحتها لسيادتنا وإعادة اعمار ما دمره العدو هو واجب ملقى على عاتق اللبنانيين المخلصين لبلدهم وعلى عاتق دولتهم ومؤسساتها.