ما صحة طلب الوزير شحادة استكمال الحرب ضد الحزب؟.. بيان يكشف التفاصيل!

طالعنا الصحافي حسين أيوب خلال برنامج "وهلق شو" عبر قناة "الجديد" بأن الوزير كمال شحادة وخلال الاجتماع مع نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس طلب منها أن تستكمل اسرائيل الحرب ضد حزب الله.

وبما اننا كنا موجودين نحن الوزراء الخمسة في هذا الاجتماع، ننفي هذا الكلام الذي نسب للوزير شحادة جملة وتفصيلاً ونؤكد أنه مبني على معلومات غير صحيحة.