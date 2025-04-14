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محليات

ما صحة طلب الوزير شحادة استكمال الحرب ضد الحزب؟.. بيان يكشف التفاصيل!

2025-04-14 | 02:06
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ما صحة طلب الوزير شحادة استكمال الحرب ضد الحزب؟.. بيان يكشف التفاصيل!
ما صحة طلب الوزير شحادة استكمال الحرب ضد الحزب؟.. بيان يكشف التفاصيل!

صدر عن الوزراء: المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الطاقة والمياه جو الصدي، الصناعة جو عيسى الخوري، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، التنمية الإدارية فادي مكي، البيان الآتي:

طالعنا الصحافي حسين أيوب خلال برنامج "وهلق شو" عبر قناة "الجديد" بأن الوزير كمال شحادة وخلال الاجتماع مع نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس طلب منها أن تستكمل اسرائيل الحرب ضد حزب الله. 

وبما اننا كنا موجودين نحن الوزراء الخمسة في هذا الاجتماع، ننفي هذا الكلام الذي نسب للوزير شحادة جملة وتفصيلاً ونؤكد أنه مبني على معلومات غير صحيحة.

ما صحة طلب الوزير شحادة استكمال الحرب ضد الحزب؟.. بيان يكشف التفاصيل!

محليات

لبنان

حزب الله

إسرائيل

كمال شحادة

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