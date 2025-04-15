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محليات

سلام في دمشق: قطار تأسيس العلاقات انطلق بمواكبة سعودية

2025-04-15 | 01:04
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سلام في دمشق: قطار تأسيس العلاقات انطلق بمواكبة سعودية
سلام في دمشق: قطار تأسيس العلاقات انطلق بمواكبة سعودية

جاء في صحيفة نداء الوطن:

تقول مصادر وزارية لـ «نداء الوطن»، إن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق والوفد الوزاري المرافق الذي ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار، تمثل تطوراً كبيراً يستكمل لقاء سلام مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أول أيام عيد الفطر

وقد تولت الرياض الرعاية الكاملة للقاء اللبناني السوري أمس. وقارنت المصادر بين زيارة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى دمشق في آخر أيام الحكومة السابقة وبين زيارة الرئيس سلام أمس فقالت: «دخل ميقاتي سوريا من أنقرة، أما الآن فقد دخل سلام إلى دمشق من الرياض».

 

وإذ أشارت المصادر إلى أن زيارة سلام إلى دمشق تمثل الخطوة الثانية بعد لقاء الرئيسين اللبناني والسوري على هامش القمة العربية في القاهرة، قالت إن هذا التطور أثار حفيظة جماعة الممانعة، لأن ترتيب العلاقة بين لبنان وسوريا يتم انطلاقاً من السقف السعودي، وتالياً العربي ما يمأسس هذه العلاقة بكل أبعادها بدءاً من البعد الحدودي وصولاً إلى انتظام العلاقات بين البلدين .

 

وخلصت المصادر إلى التأكيد أن لبنان يمضي قدماً في مسار ترتيب الأمور جنوباً عبر الرعاية الأميركية بإحياء اتفاق الهدنة، وترتيب الأمور مع سوريا برعاية سعودية بما يقفل كل الملفات التي فتحت بعد الانقلاب على «اتفاق الطائف»  عام 1991 ضمن التواطؤ السوري الإيراني لوضع اليد على لبنان.

سلام في دمشق: قطار تأسيس العلاقات انطلق بمواكبة سعودية

محليات

لبنان

سلام

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