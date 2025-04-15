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محليات

سلسلة اجتماعات أمنية برئاسة عون ورسالة واضحة: لا تهاون مع الفاسدين

2025-04-15 | 03:00
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سلسلة اجتماعات أمنية برئاسة عون ورسالة واضحة: لا تهاون مع الفاسدين
سلسلة اجتماعات أمنية برئاسة عون ورسالة واضحة: لا تهاون مع الفاسدين

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون،صباح اليوم إلى مقر المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، والتقى المدير العام اللواء ادغار لاوندوس وكبار الضباط.

وقال الرئيس عون لضباط أمن الدولة: "مهمتكم الأساسية مكافحة الفساد لانه في اساس الأزمة الاقتصادية وعذابات اللبنانيين ولا تهاون بعد اليوم مع الفاسدين والمرتكبين ولا حماية لاحد وارفضوا اي ضغط يمكن ان تتعرضوا له".

بعدها، انتقل الرئيس عون إلى وزارة الدفاع حيث التقى الوزير ميشال منسى. ومن ثم توجها الى مكتب قائد الجيش العماد رودولف هيكل حيث عقدوا اجتماعا في مكتب قائد الجيش.

وقدّم الرئيس عون للوزير منسى وقائد الجيش التعازي باستشهاد المعاون اول فادي الجاسم الذي استشهد امس بانفجار جسم مشبوه في وادي العزية في صور.

وقال عون لقائد الجيش واعضاء المجلس العسكري: "الجيش دفع ولا يزال ضريبة الدم حفاظاً على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه".

كذلك التقى رئيس الجمهورية، في حضور وزير الدفاع، قائد الجيش واعضاء المجلس العسكري، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي.

سلسلة اجتماعات أمنية برئاسة عون ورسالة واضحة: لا تهاون مع الفاسدين

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