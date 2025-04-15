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محليات

الرئيس سلام يتصل بنظيره الأردني متضامناً: مستعدون للتعاون

2025-04-15 | 12:11
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الرئيس سلام يتصل بنظيره الأردني متضامناً: مستعدون للتعاون
الرئيس سلام يتصل بنظيره الأردني متضامناً: مستعدون للتعاون

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية حسان جعفر، معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها.

وأبدى الرئيس سلام كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان.
وأكد الرئيس سلام أن لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل من شأنه تهديد أمن اي من الدول  الشقيقة او الصديقة. 
الرئيس سلام يتصل بنظيره الأردني متضامناً: مستعدون للتعاون

محليات

نواف سلام

الأردن

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وزارة البيئة تبدأ بوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب
14:29

وزارة البيئة تبدأ بوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب

نظّمت وزارة البيئة بالشراكة مع منظمة إندي-أكت (‌IndyACT‌) ومحميّة جزر النخيل الطبيعية‌ أول ورشة عمل مخصصة لوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب المتوسطية، بمشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين‌ وممثلين عن الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث والجامعات والمنظمات البيئية.

14:29

وزارة البيئة تبدأ بوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب

نظّمت وزارة البيئة بالشراكة مع منظمة إندي-أكت (‌IndyACT‌) ومحميّة جزر النخيل الطبيعية‌ أول ورشة عمل مخصصة لوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب المتوسطية، بمشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين‌ وممثلين عن الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث والجامعات والمنظمات البيئية.

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