الرئيس سلام يتصل بنظيره الأردني متضامناً: مستعدون للتعاون

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية حسان جعفر، معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها.