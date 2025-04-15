الرئيس سلام يتصل بنظيره الأردني متضامناً: مستعدون للتعاون
أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية حسان جعفر، معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها.
وأبدى الرئيس سلام كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان.
وأكد الرئيس سلام أن لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل من شأنه تهديد أمن اي من الدول الشقيقة او الصديقة.