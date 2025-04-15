لحظة وصول الرئيس عون إلى قطر (فيديو)

نظّمت وزارة البيئة بالشراكة مع منظمة إندي-أكت (‌IndyACT‌) ومحميّة جزر النخيل الطبيعية‌ أول ورشة عمل مخصصة لوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب المتوسطية، بمشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين‌ وممثلين عن الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث والجامعات والمنظمات البيئية.