لحظة وصول الرئيس عون إلى قطر (فيديو)

لحظة وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى دولة قطر في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني#أخبار_الجديد pic.twitter.com/Bzj9HX4TVE
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 15, 2025
لحظة وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى دولة قطر في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني#أخبار_الجديد pic.twitter.com/Bzj9HX4TVE
نظّمت وزارة البيئة بالشراكة مع منظمة إندي-أكت (IndyACT) ومحميّة جزر النخيل الطبيعية أول ورشة عمل مخصصة لوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب المتوسطية، بمشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين وممثلين عن الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث والجامعات والمنظمات البيئية.