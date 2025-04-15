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وسائل إعلام تابعة للحوثيين: أكثر من 15 غارة أميركية تستهدف جزيرة كمران
2025-04-15 | 14:00
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وسائل إعلام تابعة للحوثيين: أكثر من 15 غارة أميركية تستهدف جزيرة كمران
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