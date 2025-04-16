حمدان: لا نزال بانتظار أن يعيّن بري جلسة للهيئة العامة
كتب النائب فراس حمدان عبر منصة إكس: "المشكلة أن جلسة اللجان المشتركة اليوم المخصصة لتعديل قانون رفع السرية المصرفية لن تُشكّل أي إشارة إيجابية من لبنان تجاه العالم على أننا بدأنا مسار الإصلاح".
أضاف: "فحتى لو تمّت الموافقة عليه كما ورد من الحكومة، تبقى قوى المنظومة التقليدية قادرة على نسفه في الهيئة العامة".
تابع: "نحن لا نزال بانتظار أن يعيّن رئيس المجلس نبيه بري جلسة للهيئة العامة، وعندها فقط يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود في ما يخصّ جدّية مجلس النواب في الشروع بالإصلاحات".