ماكرون يُقلّد ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي

قلّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس نجيب ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي، في احتفال اقيم في قصر الاليزيه في حضور عقيلة الرئيس الفرنسي السيدة بريجيت ماكرون وعائلة الرئيس ميقاتي.