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محليات

الجيش يوقف 7 أشخاص.. وهذا ما ضُبط (صور)

2025-04-17 | 06:26
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الجيش يوقف 7 أشخاص.. وهذا ما ضُبط (صور)
الجيش يوقف 7 أشخاص.. وهذا ما ضُبط (صور)

صدر عن الجيش اللبناني البيان التالي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش ٧ أشخاص وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطنَين (د.ق.) و(م.ق.) في بلدة السفري – بعلبك، لحيازته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
• توقيف المواطنَين (ا.ا.) و(ح.ا.) في منطقة ضهر المغر – القبة، لحيازتهما كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.
• توقيف السوريَّين (ا.ي.) و(ا.ز) في بلدة دورس – بعلبك، لحيازتهما مبلغًا ماليًّا مزوّرًا.
• توقيف المواطن (م.ك.) في منطقة مشاريع القاع، لتهريبه نحو ٢٨٠٠ سوري عبر الحدود بتواريخ مختلفة سابقة وإطلاقه النار، بالإضافة إلى نشره تسجيلًا صوتيًّا مسيئًا للجيش.
كما أوقفت دوريتان من مديرية المخابرات تؤازر كلًّا منهما وحدة من الجيش شخصًا سوريًّا ونفذت عملية دهم وفقًا لما يلي:
• توقيف السوري (ا.ض.) في بلدة حورتعلا – بعلبك، لدخوله الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، واستخدامه كاميرات مراقبة بطريقة مشبوهة.
• دهم محل تجاري في مدينة بعلبك وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
الجيش يوقف 7 أشخاص.. وهذا ما ضُبط (صور)

محليات

الجيش اللبناني

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