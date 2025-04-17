بري هنأ اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بالجمعة العظيمة والفصح المجيد
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إننا: "نأمل أن يكون درب الجلجلة والآلآم هذا العام من فلسطين الى لبنان درب آمال ومعبراً نحو وعد جديد بقيامة أوطاننا وإنساننا، ومحطة للجميع للإيمان إيماناً راسخاً، بأن الحق لا يموت وأن أنوار العدل أقوى من ظلام القهر وأن وعد القيامة هو إنتصار الحياة على الموت والمحبة على الكراهية والوحدة على الإنقسام.
أضاف: "لمناسبة الجمعة العظيمة وحلول الفصح المجيد، توجه رئيس مجلس الاستاذ نبيه بري من الللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بالتهنئة، آملاً أن تشكل هذه المناسبات بما تعكس من قيم روحية ورسالية وإنسانية سامية، محطة للجميع للإيمان إيماناً راسخاً ، بأن الحق لا يموت وأن أنوار العدل أقوى من ظلام القهر وأن وعد القيامة هو إنتصار الحياة على الموت والمحبة على الكراهية والوحدة على الإنقسام ".
وختم بري بالقول: "على أمل أن يكون درب الجلجلة والآلآم هذا العام من فلسطين الى لبنان رغم قسوة الجراح هي درب آمال ومعبراً نحو وعد جديد بقيامة أوطاننا وإنساننا.. عيسى بن مريم (عليه السلام ) هو المحبة والرجاء، والمحبه لا تهزم والرجاء لا يخيب."