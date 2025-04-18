غادرت منزلها في الضاحية.. ولم تعُد! (صورة)

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: - صفاء جهاد قطّان (مواليد عام 1993، لبنانية) التي غادرت إلى جهةٍ مجهولة، بتاريخ 15-4-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة حارة حريك – الضّاحية الجنوبيّة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

