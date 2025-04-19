ضحكات الأطفال تملأ "قصر بعبدا" (فيديو)

نشرت السيدة اللبنانية الأولى نعمت عون على حسابها عبر منصة "إكس" فيديو، يُظهر تمضيتها وفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وقتاً ممتعاً رفقة الأطفال في قصر بعبدا، في أجواء الفصح المجيد.