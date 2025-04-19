ضحكات الأطفال تملأ "قصر بعبدا" (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
علقت نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، عبر منصة "إكس"، في رسالة للوزير السابق وليد جنبلاط، "Crack is whack".
علق رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس": "الأميركية البشعة مورغان أورتاغوس"، مرفقاً اياها بصورة.
أشعلت صور فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف دبلوماسي صيني أن فستانها قد صنع في الصين.