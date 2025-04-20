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محليات

عن لبنان.. بيان لحركة حماس

2025-04-20 | 15:36
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عن لبنان.. بيان لحركة حماس
عن لبنان.. بيان لحركة حماس

صدر عن حركة حماس في لبنان البيان التالي:

تُتابع حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان تطوّرات الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على لبنان، لا سيّما في القرى الجنوبية التي تتعرض لعمليات اغتيال وقصفٍ صهيونيٍّ لم يتوقف منذ انتهاء الحرب، وتدين الحركة استمرار هذا العدوان من قبل العدو الصهيوني، مؤكدةً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام الكيان بتنفيذ اتفاقاته في كل مكان وعدم التنصّل منها . 

كما تتقدّم الحركة بأحرّ التعازي والمواساة من الدولة اللبنانية رئاسةً وحكومة وشعباً وجيشاً، بارتقاء ثلاثة شهداء من الجيش اللبناني، خلال تأدية مهامهم الوطنية في إزالة مخلفات العدوان وإبعاد الخطر عن المواطنين. كما تتقدم بالعزاء والمواساة بارتقاء عدد من المدنيين ومن المقاومة الإسلامية حزب الله، مشيدين بتضحياتهم الكبيرة، وسائلين الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة، كما ندعو للجرحى بالشفاء العاجل، وأن يظلّ لبنان متماسكاً وقويّاً في مواجهة الاعتداءات الصهيونية المتواصلة. 
عن لبنان.. بيان لحركة حماس

محليات

حركة حماس

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