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رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد: خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم في وفاة قداسة البابا فرنسيس
2025-04-21 | 05:16
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رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد: خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم في وفاة قداسة البابا فرنسيس
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