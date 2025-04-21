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محليات

حزب الله ينعى البابا فرنسيس: آمن بالسلام ونبذ الحروب

2025-04-21 | 07:59
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حزب الله ينعى البابا فرنسيس: آمن بالسلام ونبذ الحروب
حزب الله ينعى البابا فرنسيس: آمن بالسلام ونبذ الحروب

صدر عن حزب الله بيانٌ حول وفاة البابا فرنسيس، جاء فيه:


"يتقدّم حزب الله من دولة الفاتيكان ومن أتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم وعموم المسيحيين، وخاصة إخوتنا ‏المسيحيين في لبنان والسفارة البابوية فيه، بخالص العزاء بوفاة بابا الكنيسة الكاثوليكية، خورخي ماريو ‏بيرغوليو (البابا فرنسيس)، الذي آمن بالسلام ودعا إلى نبذ الحروب، وعمل بإيمانٍ عميق على زرع قيم ‏المحبة والتسامح وبناء الجسور بين الأديان والحضارات والشعوب في سبيل إرساء الحوار والتفاهم والعدالة.‏

لقد جسّد البابا فرنسيس، من خلال مواقفه المُلهمة، روح الحوار بين الأديان، فكانت لقاءاته البارزة مع المراجع ‏الإسلامية في النجف الأشرف والأزهر الشريف محطات أطلقت شعلة المحبة ورسالة الأخوة الإنسانية.‏

إن مواقفه الصريحة الداعية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (حتى اللحظة الأخيرة من حياته)، ‏والتنديد بالمجازر التي يتعرّض لها أهلنا في فلسطين، والمطالبة بتقديم المساعدات الإنسانية، واعترافه الرسمي ‏بدولة فلسطين، ونصرته للقضية الفلسطينية، إضافة إلى وقوفه الدائم إلى جانب لبنان في كل المراحل وإدانته ‏للعدوان الإسرائيلي عليه، تُجسّد صدق دعوته والتزامه بالقيم الإنسانية الرافضة للظلم في أي مكان.‏

إنّ اللبنانيين مدعوون بمختلف طوائفهم وأطيافهم إلى استذكار كلمات البابا فرنسيس الذي وصف لبنان ‏بـ "رسالة لها معنى كبير" والتي تعبّر عن نموذج العيش المشترك والوحدة الوطنية، وأن يستلهموا من روحه ‏الحكمة والقوة لمواجهة التحديات والتصدّي لمحاولات زرع الفتن والانقسامات في بلدنا الحبيب لبنان".‏
حزب الله ينعى البابا فرنسيس: آمن بالسلام ونبذ الحروب

محليات

البابا فرنسيس

حزب الله

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افرام ينعى البابا فرنسيس: صوت السلام والعدالة والمحبة
بري ينعى البابا فرنسيس: يرحل وعينه وقلبه وكل جوارحه مع فلسطين ومع لبنان ومع كل المعذبين في الأرض

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قائد الجيش معزياً بالشهداء العسكريين: سنعمل على تحقيق كل ما هو مطلوب منا حفاظاً على لبنان
11:39

قائد الجيش معزياً بالشهداء العسكريين: سنعمل على تحقيق كل ما هو مطلوب منا حفاظاً على لبنان

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل ثكنة عصام شمعون - النبطية، حيث التقى ضباطًا وعسكريين من فوج الهندسة، وقدم إليهم التعازي بشهداء الفوج الثلاثة الذين استشهدوا جراء انفجار ذخائر في بلدة بريقع – النبطية بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٥. كما أثنى على جهودهم، مؤكدًا أن عناصر الوحدات المنتشرة "يؤدون دورًا أساسيًّا لخدمة الوطن والمساهمة في صموده"، وأن "واجب المؤسسة العسكرية حماية لبنان وأبنائه على اختلاف انتماءاتهم".

11:39

قائد الجيش معزياً بالشهداء العسكريين: سنعمل على تحقيق كل ما هو مطلوب منا حفاظاً على لبنان

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل ثكنة عصام شمعون - النبطية، حيث التقى ضباطًا وعسكريين من فوج الهندسة، وقدم إليهم التعازي بشهداء الفوج الثلاثة الذين استشهدوا جراء انفجار ذخائر في بلدة بريقع – النبطية بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٥. كما أثنى على جهودهم، مؤكدًا أن عناصر الوحدات المنتشرة "يؤدون دورًا أساسيًّا لخدمة الوطن والمساهمة في صموده"، وأن "واجب المؤسسة العسكرية حماية لبنان وأبنائه على اختلاف انتماءاتهم".

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