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محليات

قائد الجيش معزياً بالشهداء العسكريين: سنعمل على تحقيق كل ما هو مطلوب منا حفاظاً على لبنان

2025-04-21 | 11:39
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قائد الجيش معزياً بالشهداء العسكريين: سنعمل على تحقيق كل ما هو مطلوب منا حفاظاً على لبنان
قائد الجيش معزياً بالشهداء العسكريين: سنعمل على تحقيق كل ما هو مطلوب منا حفاظاً على لبنان

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل ثكنة عصام شمعون - النبطية، حيث التقى ضباطًا وعسكريين من فوج الهندسة، وقدم إليهم التعازي بشهداء الفوج الثلاثة الذين استشهدوا جراء انفجار ذخائر في بلدة بريقع – النبطية بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٥. كما أثنى على جهودهم، مؤكدًا أن عناصر الوحدات المنتشرة "يؤدون دورًا أساسيًّا لخدمة الوطن والمساهمة في صموده"، وأن "واجب المؤسسة العسكرية حماية لبنان وأبنائه على اختلاف انتماءاتهم".

واكد قائد الجيش "رسالتنا أن نضحّي، ونحن جاهزون دائمًا لنقوم بواجبنا الوطني. ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الجيش شهداء، وسنبقى نعمل على تحقيق كل ما هو مطلوب منّا لنحافظ على لبنان. إن فوج الهندسة يقوم بعمل جبار ودقيق في هذه المرحلة الصعبة ليحمي أهلنا في الجنوب، بما في ذلك ضبط مختلف الذخائر والمتفجرات وتفكيكها، وفتح الطرقات، وإجراء الكشف للتأكد من إزالة أي خطر يمكن أن يهدّد المواطنين خلال عودتهم إلى منازلهم، في ظل الخروقات والاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي".

وشدد على انه "لا شيء يمكنه التأثير في معنويات الجيش، ودماء الشهداء غالية جدًا بالنسبة للمؤسسة العسكرية، وهي مستمرة في أداء الواجب مهما كانت التضحيات".
 
 
 
 
قائد الجيش معزياً بالشهداء العسكريين: سنعمل على تحقيق كل ما هو مطلوب منا حفاظاً على لبنان

محليات

قائد الجيش

رودولف هيكل

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