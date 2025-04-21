بري للجديد: "علواه".. وايران لا تفاوض عن لبنان!

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث للجديد، تعليقاً على المفاوضات الأميركية - الايرانية، "كل الاشارات الواردة الى لبنان مطمئنة ولكن يبقى موقفي الدائم : ما تقول فول غير ما يصير بالمكيول".