الرئيس عون استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي: لا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب

وأكد غباش، حرص الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد، على وحدة لبنان وبناء الدولة الوطنية الجامعة لكل أطياف الشعب اللبناني، وعلى تعزيز العلاقات بين البلدين.بدوره، شدد الرئيس عون، على أن "العلاقات اللبنانية–الإماراتية متجذّرة، وأتطلّع إلى زيارتي لأبو ظبي للقاء الشيخ محمد بن زايد وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. أمامنا تحدّيات كبيرة، من أبرزها إعادة الإعمار بدعم من الدول الشقيقة".ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن "أي مسألة خلافية تُحلّ بالحوار، ولا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب. أنا متفائل بوجود التصميم والإرادة".