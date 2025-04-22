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محليات

الرئيس عون استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي: لا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب

2025-04-22 | 06:19
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الرئيس عون استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي: لا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب
الرئيس عون استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي: لا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، صقر غباش.

وأكد غباش، حرص الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد، على وحدة لبنان وبناء الدولة الوطنية الجامعة لكل أطياف الشعب اللبناني، وعلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

بدوره، شدد الرئيس عون، على أن "العلاقات اللبنانية–الإماراتية متجذّرة، وأتطلّع إلى زيارتي لأبو ظبي للقاء الشيخ محمد بن زايد وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. أمامنا تحدّيات كبيرة، من أبرزها إعادة الإعمار بدعم من الدول الشقيقة".

ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن "أي مسألة خلافية تُحلّ بالحوار، ولا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب. أنا متفائل بوجود التصميم والإرادة".
 
 
 
 
الرئيس عون استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي: لا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب

محليات

جوزاف عون

رئيس الجمهورية

العودة الى الأعلى
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