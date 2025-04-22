الجامعة الأميركية في بيروت تكرم الدكتور كرم كرم لخدمته المخلصة لأكثر من 5 عقود (صور)

أقامت الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) ومركزها الطبي (AUBMC) حفل تكريم خاصًا تخليدًا لذكرى الدكتور كرم كرم، مُخلّدًا بذلك 53 عامًا من الخدمة الدؤوبة والتفاني للجامعة الأمريكية في بيروت ولبنان والعالم.

نُظّم الحفل بالتعاون مع قسم التوليد وأمراض النساء، وكان تذكيرًا قويًا بالتزام الجامعة الأمريكية في بيروت بتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين. سلّط هذا التكريم المخلص الضوء على مساهمات الدكتور كرم الاستثنائية في مجال التوليد وأمراض النساء، ولأجيال من الطلاب والأطباء المقيمين والزملاء الذين حظوا بالتعلم من خبرته ومهنيته وتعاطفه. استضاف الدكتور أنور نصار، رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، الحفل، وحضره حشد كبير من الضيوف، بمن فيهم رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، بالإضافة إلى رئيس وزراء لبنان، ووزراء، وأعضاء في البرلمان، وشخصيات مرموقة أخرى، اجتمعوا جميعًا للتعبير عن تقديرهم العميق وإعجابهم بتفاني الدكتور كرم طوال حياته في التعليم والرعاية الصحية، وتحسين المجتمع.



ألقى رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت، الدكتور فضلو ر. خوري، الضوء على مسيرة الدكتور كرم الطويلة والمثمرة، قائلاً: "لذا، ونحن نكرمك اليوم، لا نفعل ذلك بإعجاب فحسب، بل بامتنان عميق. لقد قدمت الكثير - للجامعة الأمريكية في بيروت، وللبنان، ولنا جميعًا. سيستمر عملك في التأثير على المجال الطبي وعلى الأشخاص الذين اهتممتَ بهم، لأجيال قادمة. كما سيتذكرون لطفك، وحكمتك، وروحك المرحة، وإيمانك بالآخرين. سيترك ذلك أيضًا أثرًا دائمًا على حياة عدد لا يحصى من الناس."



في كلمته، أضاف الدكتور أنور نصار: "دكتور كرم، لقد تركتَ بصمةً في حياة كل من سنحت له فرصة الالتقاء بك والتدرب معك. على مر السنين، أبهرتنا بغزارة علمك وفصاحتك. كان تفانيك وحبك لمهنة الطب منقطعَي النظير. منك تعلمنا كيف نكون من بين الأفضل، مع الحفاظ على التواضع والأناقة، والمحبة والود. دكتور كرم، لقد ضربتَ قدوة حسنة للأجيال الصاعدة". واختتم قائلاً: "إنجازاتك كالجواهر في تاجك". بينما نقف هنا اليوم، دعونا لا نكتفي بالتأمل في إنجازات الدكتور كرم الهائلة، بل نستلهم أيضًا من رحلته: رحلة اتسمت بالمثابرة الدؤوبة، والقيادة الثاقبة، والالتزام الراسخ بتحسين حياة البشرية. دكتور كرم، لم تُقدّ بخبرتك فحسب، بل بإنسانيتك العميقة التي أثرت في حياة الجميع هنا، وكثيرين غيرهم خارج هذه الجدران،" قال الدكتور ريموند صوايا، عميد كلية الطب بجامعة راجا ن. خوري ونائب الرئيس للشؤون الطبية. وأضافت الوزيرة اللبنانية السابقة ونائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، السيدة ليلى الصلح حمادة: "لقد عرفناك طبيبًا ماهرًا وإنسانًا رحيمًا. لقد وقفتَ إلى جانبنا في أصعب الأوقات وفي كل محننا".



وعبّر الدكتور كرم عن تقديره وشكره للرئيس خوري، والعميد صوايا، والدكتور نصار، وأضاف: "لمن ائتمنوني على ثناءهم، سأظل مدينًا لهم طوال حياتي. كيف لي أن أوفيهم حقهم، وقد نفدت طاقتي؟"



وفي ختام الحفل، قدّم رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت، الدكتور فضلو خوري، درعًا تكريميًا للدكتور كرم، ومنحه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى، نيابةً عن رئيس الجمهورية اللبنانية، تقديرًا لمسيرته المتميزة في الطب والخدمة العامة، ولإرثه الذي سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة من الأطباء والمعلمين في الجامعة الأمريكية في بيروت وفي جميع أنحاء المنطقة.