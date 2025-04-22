في حريصا... لبنان يستقبل التعازي بالبابا فرنسيس

“ببالغ الأسى والحزن المفعم بالرجاء في القيامة تنقل السفارة البابوية في لبنان الى وسائل الاعلام المختلفة الخبر الحزين برحيل قداسة البابا فرنسيس من هذا العالم الى بيت الأب السماوي، بعد 12 سنة من الحبرية على كرسي القديس بطرس.

سيفتح سجل التعازي في الكرسي الرسولي في حاريصا، من الاربعاء 23 الى السبت 26 نيسان /ابريل 2025، من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء”.

وتوفي البابا فرنسيس الإثنين إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية القلبية، وفق شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان.

وجاء في وثيقة الوفاة التي وقعها مدير إدارة الصحة والنظافة في الفاتيكان أندريا أركانجيلي أن الوفاة “تم تأكيدها من خلال تسجيل تخطيطِ كهربية القلب”، وقال “أعلن أن قداسة البابا فرنسيس (خورخي ماريو بيرغوليو) المولود في بيونس آيريس في الأرجنتين في 17 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1936، والمقيم في دولة الفاتيكان، مواطن الفاتيكان، توفي في الساعة 7.35 صباح 21 أبريل/ نيسان عام 2025 في شقته في مقر القديسة مارتا”.

كما أشارت شهادة الوفاة أيضاً إلى مشكلات صحية يعانيها البابا وهي “الفشل التنفسي الحاد خلال التهاب رئوي ثنائي متعدد الميكروبات، وتوسع القصبات الهوائية المتعدد، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني”.