بالفيديو: الغبار يُحاصر شوارع لبنان

🔴 عاصفة رملية كثيفة تضرب لبنان وتحاصر شوارعه بالغبار وسط تراجع تدريجي متوقّع بدءًا من يوم غد على أن تنتهي بالكامل يوم الجمعة.
الفيديو من البقاع pic.twitter.com/NQ2CT4i4sP
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 23, 2025
🔴 عاصفة رملية كثيفة تضرب لبنان وتحاصر شوارعه بالغبار وسط تراجع تدريجي متوقّع بدءًا من يوم غد على أن تنتهي بالكامل يوم الجمعة.
الفيديو من البقاع pic.twitter.com/NQ2CT4i4sP
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه “بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٥، أوقفت مفرزة الضّاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة المطلوب للقضاء بجرائم احتيال وتزوير:
عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث تم التداول في المستجدات، وأصدر البيان التالي: