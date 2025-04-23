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محليات

بالفيديو: الغبار يُحاصر شوارع لبنان

2025-04-23 | 09:48
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بالفيديو: الغبار يُحاصر شوارع لبنان
بالفيديو: الغبار يُحاصر شوارع لبنان

عاصفة رملية كثيفة تضرب لبنان وتحاصر شوارعه بالغبار وسط تراجع تدريجي متوقّع بدءًا من يوم غد على أن تنتهي بالكامل يوم الجمعة.

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