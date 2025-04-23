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محليات

الجيش الاسرائيلي يزعم: قتلنا أكثر من 140عنصراً لحزب الله

2025-04-23 | 14:01
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الجيش الاسرائيلي يزعم: قتلنا أكثر من 140عنصراً لحزب الله
الجيش الاسرائيلي يزعم: قتلنا أكثر من 140عنصراً لحزب الله

كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه عبر "اكس"، "يواصل الجيش الإسرائيلي حملته لمنع إعادة اعمار حزب الله، بما في ذلك ضرب أهداف ضالعة في محاولات إعادة بناء قدرات الحزب، وعناصر ينتهكون التفاهمات ويشاركون في أنشطة عسكرية.

وأضاف"منذ بداية التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، تم قتل أكثر من 140 عنصرًا شكّلوا تهديدًا في أنحاء لبنان، وعلى مدار الأسبوع الأخير، شنّت عشرات القطع الجوية التابعة لسلاح الجو غارات دقيقة تم خلالها قتل تسعة عناصر شاركوا في أنشطة عسكرية في أنحاء لبنان، أبرزهم نائب قائد الوحدة 4400، حسن علي نصر، الذي عمل على إعادة اعمار القدرات العسكرية لمنظمة حزب الله".

 

وتابع، "كما وتم قتل عدد من العناصر الذين انخرطوا في أنشطة عسكرية، يوم أمس (الثلاثاء)، الى جانب عنصر في منظمة "الجماعة الإسلامية"، يدعى حسين عزات محمد عطوي، وخلال الأسبوع الأخير كذلك، تم استهداف أكثر من 40 بنية تحتية عسكرية ووسائل قتالية تابعة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان، والتي شكلت تهديدًا وانتهاكًا للتفاهمات". 

الجيش الاسرائيلي يزعم: قتلنا أكثر من 140عنصراً لحزب الله

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وفي المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي رصد هذه التحركات ويسعى لإحباطها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "الوضع لا يزال يتطور، وعلينا أن نعمل باستمرار لمنع ظهور هذا الوحش من جديد". وأشار أيضًا إلى وجود تعاون أكبر من المتوقع من قبل الجيش اللبناني في بعض المناطق، إلا أن إسرائيل تتطلع إلى المزيد من الجهود في هذا الصدد.

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ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزب الله يسعى إلى إعادة بناء هيكل القيادة والسيطرة لديه، في خطوة تُمهّد لاستعادة قدراته العسكرية، بما في ذلك تأهيل وحدة "الرضوان" الخاصة. كما يعمل الحزب على تفعيل شبكات تمويل داخلية رغم الأزمة الاقتصادية في لبنان والعقوبات الدولية.

وفي المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي رصد هذه التحركات ويسعى لإحباطها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "الوضع لا يزال يتطور، وعلينا أن نعمل باستمرار لمنع ظهور هذا الوحش من جديد". وأشار أيضًا إلى وجود تعاون أكبر من المتوقع من قبل الجيش اللبناني في بعض المناطق، إلا أن إسرائيل تتطلع إلى المزيد من الجهود في هذا الصدد.

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