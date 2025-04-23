الجيش الاسرائيلي يزعم: قتلنا أكثر من 140عنصراً لحزب الله

وأضاف"منذ بداية التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، تم قتل أكثر من 140 عنصرًا شكّلوا تهديدًا في أنحاء لبنان، وعلى مدار الأسبوع الأخير، شنّت عشرات القطع الجوية التابعة لسلاح الجو غارات دقيقة تم خلالها قتل تسعة عناصر شاركوا في أنشطة عسكرية في أنحاء لبنان، أبرزهم نائب قائد الوحدة 4400، حسن علي نصر، الذي عمل على إعادة اعمار القدرات العسكرية لمنظمة حزب الله".

وتابع، "كما وتم قتل عدد من العناصر الذين انخرطوا في أنشطة عسكرية، يوم أمس (الثلاثاء)، الى جانب عنصر في منظمة "الجماعة الإسلامية"، يدعى حسين عزات محمد عطوي، وخلال الأسبوع الأخير كذلك، تم استهداف أكثر من 40 بنية تحتية عسكرية ووسائل قتالية تابعة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان، والتي شكلت تهديدًا وانتهاكًا للتفاهمات".