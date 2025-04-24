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محليات

بالفيديو.. الجيش اللبناني يسيطر على مراكز عسكرية وصواريخ في جنوب لبنان

2025-04-24 | 07:35
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بالفيديو.. الجيش اللبناني يسيطر على مراكز عسكرية وصواريخ في جنوب لبنان
بالفيديو.. الجيش اللبناني يسيطر على مراكز عسكرية وصواريخ في جنوب لبنان

اظهر مقطع مصور سيطرة الجيش اللبناني على مواقع عسكرية واسلحة وصواريخ في منطقة العرقوب جنوب لبنان.

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بالفيديو.. الجيش اللبناني يسيطر على مراكز عسكرية وصواريخ في جنوب لبنان

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رئاسة الجمهورية: مبلغ الـ17 مليون يورو مقدّم من الحكومة الألمانية
12:05

رئاسة الجمهورية: مبلغ الـ17 مليون يورو مقدّم من الحكومة الألمانية

أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنه عطفًا على الخبر المتعلّق بزيارة وفد من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) إلى رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم، تجدر الإشارة إلى أنّ مبلغ الـ17 مليون يورو مقدّم من الحكومة الألمانية، وأنّ معهد UNITAR هو الجهاز التنفيذي الذي سيتولى تنفيذ الهبة، لجهة دعم الوحدات العسكرية التي قرّر لبنان إرسالها إلى الجنوب، والبالغ عددها 4500 عسكري

12:05

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أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنه عطفًا على الخبر المتعلّق بزيارة وفد من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) إلى رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم، تجدر الإشارة إلى أنّ مبلغ الـ17 مليون يورو مقدّم من الحكومة الألمانية، وأنّ معهد UNITAR هو الجهاز التنفيذي الذي سيتولى تنفيذ الهبة، لجهة دعم الوحدات العسكرية التي قرّر لبنان إرسالها إلى الجنوب، والبالغ عددها 4500 عسكري

سلام: إقرار المشروع المتعلق بالسرية المصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح
10:55

سلام: إقرار المشروع المتعلق بالسرية المصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة إكس "إن إقرار مجلس النواب مَشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية يُشكّل خُطوة ضرورية نَحو الإصلاح المالي المَنشود الذي تَعهّدت حُكومتنا تَحقيقه، ورَكيزة أساسيّة لأيّ خطة تعافي ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، كما يَفتح صفحة جديدة على طريق وَقف التهرب الضريبي ومُكافحة الفساد وتبييض الأموال".

10:55

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كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة إكس "إن إقرار مجلس النواب مَشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية يُشكّل خُطوة ضرورية نَحو الإصلاح المالي المَنشود الذي تَعهّدت حُكومتنا تَحقيقه، ورَكيزة أساسيّة لأيّ خطة تعافي ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، كما يَفتح صفحة جديدة على طريق وَقف التهرب الضريبي ومُكافحة الفساد وتبييض الأموال".

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