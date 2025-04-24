بالفيديو.. الجيش اللبناني يسيطر على مراكز عسكرية وصواريخ في جنوب لبنان

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنه عطفًا على الخبر المتعلّق بزيارة وفد من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) إلى رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم، تجدر الإشارة إلى أنّ مبلغ الـ17 مليون يورو مقدّم من الحكومة الألمانية، وأنّ معهد UNITAR هو الجهاز التنفيذي الذي سيتولى تنفيذ الهبة، لجهة دعم الوحدات العسكرية التي قرّر لبنان إرسالها إلى الجنوب، والبالغ عددها 4500 عسكري
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة إكس "إن إقرار مجلس النواب مَشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية يُشكّل خُطوة ضرورية نَحو الإصلاح المالي المَنشود الذي تَعهّدت حُكومتنا تَحقيقه، ورَكيزة أساسيّة لأيّ خطة تعافي ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، كما يَفتح صفحة جديدة على طريق وَقف التهرب الضريبي ومُكافحة الفساد وتبييض الأموال".