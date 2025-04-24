في سوريا.. مواجهة بين سجان سابق أحد معتقليه (فيديو)

أظهر مقطع مصور نشره الصحافي السوري هادي العبدلله مواجهة بين معتقل سابق اصبح عنصراً في الامن العام، وسجانه من النظام السابق يدعى "تيسير أبو محمد" بعض القبض عليه.