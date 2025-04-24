لحظة الزلزال.. ممرضون يحمون الأطفال (فيديو)

نشرت وزارة الصحة التركية مقطع فيديو إنتشر بعد ذلك على شبكات التواصل الإجتماعي يظهر فيه موظفو مستشفى في إسطنبول وهم يتفانون في عملهم ولا يتركون حاضنات الأطفال حديثي الولادة أثناء الزلزال.

ووقع زلزالان قويان، يوم أمس الأربعاء، بقوة 6.2 درجة، و4.9 درجة في محيط مدينة إسطنبول.

وبحسب وزير البيئة التركي فقد تعرض 1900 مبنى لأضرار طفيفة جراء زلزال إسطنبول.