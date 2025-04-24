بالصور - الزفت وصل الى الجنوب

أعلن "تيار المستقبل" في بيان، أنه "يتم التداول على مجموعات الواتسآب، بدعوة مشبوهة تسيء بالشكل والمضمون إلى المملكة العربية السعودية والرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل".



