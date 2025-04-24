بالصور - الزفت وصل الى الجنوب

أعلنت وزارة الدفاع السورية الخميس، أن "حزب الله أطلق 5 قذائف مدفعية من لبنان تجاه القصير بريف حمص وتم الرد".
أعلن "تيار المستقبل" في بيان، أنه "يتم التداول على مجموعات الواتسآب، بدعوة مشبوهة تسيء بالشكل والمضمون إلى المملكة العربية السعودية والرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل".
شارك وزير المالية، ياسين جابر، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، الذي عقد برئاسة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وخصص لمناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية وآفاق التعاون المستقبلي.