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محليات

سلام: موقف الحكومة ثابت في إجراء الانتخابات البلدية بمواعيدها

2025-04-24 | 12:49
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سلام: موقف الحكومة ثابت في إجراء الانتخابات البلدية بمواعيدها
سلام: موقف الحكومة ثابت في إجراء الانتخابات البلدية بمواعيدها

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في تغريدة على حسابه في موقع "اكس" أنه بالنسبة للانتخابات البلدية، أؤكد أن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها، والحرص على نزاهتها وشفافيتها.

‏اما اقتراحات القوانين المعجلة التي قدّمت من السادة النواب، ولا سيما ما يتعلق منها ببيروت، فلم يُتح للحكومة مهلة لدراستها، لذلك كان لا بد من طلب تأجيلها .
‏ وما يهمني شخصياً هو الحفاظ على وحدة العاصمة، كرمز لوحدة لبنان في تنوّعه.
‏وكلّني حرص على مشاركة جميع أبنائها، في تقرير شؤونها. وانا على ثقة بأن أهل بيروت يعون تماماً كيفية المحافظة على حسن تمثيل مدينتهم. فهي المدينة العريقة التي تحتضن الجميع، وتحفظ لكل ابنائها دورهم.
‏كما أودّ التشديد على ضرورة ان تستعيد بيروت رونقها من خلال إطلاق مشاريع انمائية متكاملة، مدينتنا بأمسّ الحاجة اليها".
سلام: موقف الحكومة ثابت في إجراء الانتخابات البلدية بمواعيدها

محليات

نواف سلام

لبنان

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