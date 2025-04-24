رئاسة الجمهورية: الرئيس جوزاف عون وقّع مساء اليوم قانون تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقرّه مجلس النواب في وقت سابق وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور