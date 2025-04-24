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محليات

الوزير جابر شارك في اجتماع رفيع المستوى مع صندوق النقد الدولي

2025-04-24 | 14:59
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الوزير جابر شارك في اجتماع رفيع المستوى مع صندوق النقد الدولي
الوزير جابر شارك في اجتماع رفيع المستوى مع صندوق النقد الدولي

شارك وزير المالية، ياسين جابر، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، الذي عقد برئاسة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وخصص لمناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية وآفاق التعاون المستقبلي.


ركز الاجتماع على مستقبل صندوق النقد الدولي، والإصلاحات الضرورية لضمان استمرارية دوره في الاستجابة الفعّالة لاحتياجات أعضائه المتطورة على المستوى العالمي. وقد نُظم اللقاء تحت عنوان: "الصندوق من أجل المستقبل"، حيث شكّل منصة للحوار المفتوح حول سبل تعزيز دور الصندوق في تقديم المشورة الاقتصادية، والإقراض، وتنمية القدرات.

وفي مداخلته خلال الاجتماع، شدد الوزير جابر على ضرورة تقديم الدعم للبنان، الذي يمرّ بإحدى أخطر الأزمات المالية والإنسانية في تاريخه، مشيداً بمواقف وزيري مالية المملكة العربية السعودية ودولة قطر، اللذين أكدا في كلمتيهما على أهمية الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الحرجة.
الوزير جابر شارك في اجتماع رفيع المستوى مع صندوق النقد الدولي

محليات

ياسين جابر

لبنان

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