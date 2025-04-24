قذائف مدفعية باتجاه القصير.. والدفاع السورية تتهم "الحزب"!

كما تابعت في بيان، أن القوات السورية أوقفت الرد على مصادر النيران في لبنان بطلب من الجيش اللبناني.
وأوضحت أن الجيش اللبناني تكفل بملاحقة المجموعات التي أطلقت قذائف تجاه القصير، لافتة إلى أنها أوقفت الضربات بطلب منه.
كذلك أعلنت أن التواصل مازال مستمراً مع الجيش اللبناني لضبط الأمن على الحدود.
وفي وقت سابق، أُصيب 8 نازحين سوريين بجروح متفاوتة جراء استهداف مزرعة في بلدة حوش السيد علي الواقعة في منطقة الهرمل، بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة يُعتقد أنها أُطلقت من ريف حمص السوري، وقد نُقل المصابون إلى مستشفى البتول في الهرمل لتلقي العلاج، وتزامن ذلك مع قصف بالقذائف الصاروخية ومدافع الهاون على البلدة ما ادى الى تضرر عدد من المنازل، وافادت المعلومات بان مصدرها من داخل الاراض السورية.