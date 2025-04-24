قذائف مدفعية باتجاه القصير.. والدفاع السورية تتهم "الحزب"!

كما تابعت في بيان، أن القوات السورية أوقفت الرد على مصادر النيران في لبنان بطلب من الجيش اللبناني.

وأوضحت أن الجيش اللبناني تكفل بملاحقة المجموعات التي أطلقت قذائف تجاه القصير، لافتة إلى أنها أوقفت الضربات بطلب منه.

كذلك أعلنت أن التواصل مازال مستمراً مع الجيش اللبناني لضبط الأمن على الحدود.