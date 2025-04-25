الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

إغتصب بناته الـ 4.. وحكم بالأشغال الشاقة 112 عاماً

2025-04-25 | 04:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إغتصب بناته الـ 4.. وحكم بالأشغال الشاقة 112 عاماً
إغتصب بناته الـ 4.. وحكم بالأشغال الشاقة 112 عاماً

أقدم على التحرش ببناته الـ 4.. وحكم بالأشغال الشاقة 112 عاماً

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بان محكمة الجنايات في لبنان الشمالي برئاسة القاضي داني شبلي وعضوية المستشارين القاضيين لطيف نصر وطارق صادق أصدرت حكما قضى بإنزال عقوبة الاشغال الشاقة مدة 112 عاماً، بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الاربعة القاصرات، واغتصابهن مراراً وتكراراً في منزل العائلة على مدى سبع سنوات، بمعرفة والدتهن، وعلى مرأى من أفراد العائلة،  كما عمد ايضاً الى تسفير ابنته الى الخارج وتسليمها مقابل مبلغ من المال الى رجل دأب على مجامعتها مدة شهر، ليعود بها الى لبنان، ويتابع جرائمه بحقها، وبحق شقيقاتها، وقد جرمت المحكمة الوالد ع. ع. بجنايات المواد 503 و 505 و 506 و 507 و 509 و 510 و 511 من قانون العقوبات، والمتعلقة بالتحرش الجنسي وممارسة الافعال المنافية للحشمة والاغتصاب ومجامعة قاصر فضلاً عن الجناية المتعلقة بالاتجار بالاشخاص المنصوص عليها في المادة 586 من قانون العقوبات، كما جرمت الوالدة بالجرائم عينها معطوفة على المادة 219 من القانون المذكور، وأنزلت بهما عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة، مدة مئة واثني عشر عاماً، حاجبة عنهما منحة الاسباب التخفيفية لانعدام مبرراتها.
إغتصب بناته الـ 4.. وحكم بالأشغال الشاقة 112 عاماً

محليات

محكمة الجنايات في لبنان الشمالي

إغتصاب

القاضي داني شبلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
البيطار يستجوب حسان دياب.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
برّي: السّلاح إحدى أوراقنا للتّفاوض ولن نسلّمه الآن

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو: ترحيلٌ للسوريين!
Play
07:10

بالفيديو: ترحيلٌ للسوريين!

استأنف الأمن العام اللبناني، عمليات ترحيل النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، بعد توقف دام سنوات عن تنفيذ العودة الطوعية التي كانت تُنظَّم وفق سجلات محددة قبل سقوط نظام الأسد.

وشهد معبر الزمراني في جرود عرسال، اصطفاف حافلات وشاحنات صغيرة، بعضها بلوحات لبنانية وأخرى سورية.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

07:10

بالفيديو: ترحيلٌ للسوريين!

استأنف الأمن العام اللبناني، عمليات ترحيل النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، بعد توقف دام سنوات عن تنفيذ العودة الطوعية التي كانت تُنظَّم وفق سجلات محددة قبل سقوط نظام الأسد.

وشهد معبر الزمراني في جرود عرسال، اصطفاف حافلات وشاحنات صغيرة، بعضها بلوحات لبنانية وأخرى سورية.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

الرئيس عون والسيدة الأولى غادرا الى روما للمشاركة في مراسم تشييع البابا
06:56

الرئيس عون والسيدة الأولى غادرا الى روما للمشاركة في مراسم تشييع البابا

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون لبنان بعد ظهر اليوم، متوجهين الى روما، للمشاركة في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان.

06:56

الرئيس عون والسيدة الأولى غادرا الى روما للمشاركة في مراسم تشييع البابا

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون لبنان بعد ظهر اليوم، متوجهين الى روما، للمشاركة في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان.

اشتباكات الحدود مع سوريا.. بيانٌ للجيش اللبناني
06:49

اشتباكات الحدود مع سوريا.. بيانٌ للجيش اللبناني

صدر عن المؤسسة العسكرية - الجيش اللبناني البيان التالي:

06:49

اشتباكات الحدود مع سوريا.. بيانٌ للجيش اللبناني

صدر عن المؤسسة العسكرية - الجيش اللبناني البيان التالي:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025