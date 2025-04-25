الرئيس عون والسيدة الأولى غادرا الى روما للمشاركة في مراسم تشييع البابا
غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون لبنان بعد ظهر اليوم، متوجهين الى روما، للمشاركة في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان.
وكان لبنان قد اعلن الحداد ثلاثة أيام بعد تلقي نبأ وفاة الحبر الأعظم، تعبيراً عن الحزن وتقديراً للمواقف النبيلة التي تبناها البابا الراحل والداعمة للبنان وقضاياه المحقة في المحافل الدولية، وتشديده على فرادة لبنان واهمية بقائه شهادة للرسالة الإنسانية في العالم اجمع.