الرئيس عون والسيدة الأولى غادرا الى روما للمشاركة في مراسم تشييع البابا

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ وقف الحرب، أقدم شابان من بلدة طيردبا شرق صور، كانا على متن دراجة نارية صغيرة، على اعتراض طريق دورية مؤللة تابعة لقوات "اليونيفيل" أثناء مرورها في أحد شوارع البلدة، ما اضطر الدورية إلى التراجع ومغادرة المكان.



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