الأمن مستنفر.. مسح ضوئي على مرفأ بيروت | التفاصيل في نشرة الأخبار المسائية

قبل أسبوع من الانتخابات البلدية، تمّ تمزيق صور المرشّح عن مقعد المختار في فرن الشباك، طوني إدوار اللفّه، وقد تبيّن أن أحد المشتبه بهم في هذا الاعتداء هو حفيد مرشّح منافس على المقعد ذاته.
تتحدث أوساط سياسية عن الحوار الثنائي بين "حزب الله" ورئيس الجمهورية جوزاف عون حول السلاح، مشيرةً إلى أنه اقتصر حتى الآن على "المراسيل" والوسطاء، دون أن يصل إلى مرحلة اللقاء المباشر بين رئيس الجمهورية وحزب الله. ورغم ذلك، لا تُستبعد إمكانية حدوث ذلك في الأيام المقبلة.
واصل المدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، جولاته التفقدية على المديريات الإقليمية، حيث زار مديريات النبطية وصيدا في الجنوب، بالإضافة إلى مديرية بيروت، يرافقه رئيس ديوان المدير العام، العميد جميل طعمة.