بعد اعتراض طريقها.. اليونيفيل ترد!

تتحدث أوساط سياسية عن الحوار الثنائي بين "حزب الله" ورئيس الجمهورية جوزاف عون حول السلاح، مشيرةً إلى أنه اقتصر حتى الآن على "المراسيل" والوسطاء، دون أن يصل إلى مرحلة اللقاء المباشر بين رئيس الجمهورية وحزب الله. ورغم ذلك، لا تُستبعد إمكانية حدوث ذلك في الأيام المقبلة.