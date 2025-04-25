بعد اعتراض طريقها.. اليونيفيل ترد!
قالت نائبة الناطق الرسمي باسم اليونيفيل كانديس آرديل ان جنود حفظ سلام كانوا يقومون بدورية دعماً للقرار 1701 صباح اليوم بالقرب من طير دبا تعرضت دوريتهم للاعتراض مرتين من قِبل أشخاص بملابس مدنية.
وأضافت: "سلك جنود حفظ السلام طريقاً بديلاً وتمت ملاحقتهم لبعض الوقت، لكنهم تمكنوا من مواصلة دوريتهم المخطط لها. وقد أبلغنا الجيش اللبناني بالحادثة".
وتابعت آرديل: "اننا نُذكّر الجميع بأن قوات حفظ السلام تعمل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، لدعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ القرار 1701 في هذه المرحلة الحساسة. وأي محاولة للتدخل في أداء قوات حفظ السلام لواجباتها تتعارض مع التزام لبنان بالقرار 1701".