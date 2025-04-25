اللواء لاوندس من الجنوب: أمن الدولة أولاً... ولا تهاون في الاستحقاق البلدي

و تفقد اللواء لاوندس أقسام المديريات واطلع على سير العمل والتحضيرات الجارية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشدداً على الالتزام التام بالقانون والأنظمة.
وفي اجتماعاته مع الضباط والعسكريين، شدد اللواء لاوندس على أهمية النزاهة والشفافية خلال الانتخابات وقال: "لا مكان للمسايرة أو التهاون خلال الانتخابات. مهمتكم أن تراقبوا وتضبطوا كل مخالفة، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو محاولات رشوة. واجبنا أن ننقل الواقع كما هو ونحاسب كل فاسد دون تردد."
كما زار مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت، حيث أثنى على جهود العناصر ومهنيتهم العالية، وقال: "أنتم تمثلون الوجه المشرق للمؤسسة".
واختتم اللواء لاوندس جولته بلقاء مدير عام مرفأ بيروت، السيد عمر عيتاني، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في المرفأ وسير العمل فيه.