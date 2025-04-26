تسبب بهزة.. انفجار كبير في إيران (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أطلقت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني نداءً عاجلاً إلى المزارعين، في ظل انخفاض تاريخي سجّله نبع شمسين هذا العام، داعيةً إلى الحفاظ على حقوق المياه ومنع تفاقم الشح المائي.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "بتاريخ 23-4-2025، أقدم مجهولون على متن سيارة نوع مرسيدس مجهولة باقي المواصفات على خطف (م. خ. مواليد العام1992، سوري) من مدينة صيدا بعد تهديده بواسطة سكين واقتادوه إلى جهة مجهولة. على الفور، أعطيت الأوامر إلى كافة القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للعمل على كشف الملابسات وتحديد مكان وجود الخاطفين وتوقيفهم وتحرير المخطوف، بالتّنسيق مع القضاء.
في إطار التحضيرات المتواصلة عشية الإنتخابات البلدية والإختيارية، تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية، في قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن في مبنى الوزارة.