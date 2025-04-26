رجي قدم التعازي بالبابا فرنسيس في حريصا

زار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي السفارة البابوية في حريصا، حيث قدّم التعازي إلى السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا بوفاة قداسة البابا فرنسيس.



ودوّن الوزير رجّي كلمة في سجل التعازي، قال فيها: "أتقدم بكل تواضع لأعرب بكل حزن ورجاء، عن أعمق تعازي لصاحب السيادة المونسنيور باولو بورجيا ، وإلى السفارة البابوية في لبنان، وإلى الكرسي الرسولي، وإلى اللبنانيين وإلى جميع الكاثوليك في جميع أنحاء العالم، لانتقال الحبر الأعظم إلى جوار الربّ.

إن ارتقاء الأب الأقدس إلى الرب يمس قلوب جميع المؤمنين مهما كانت معتقداتهم، وجميع الإنسانيين التواقين إلى العدالة والمساواة، وجميع الناس ذوي الإرادة الطيبة.

وسيظل مثاله في التعاطف والإحسان والتسامح والانفتاح على الآخرين علامة خالدة على طريقنا.

فلترقد روح فرنسيس بسلام، وليكن لبنان دائمًا في صلواته".