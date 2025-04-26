من البقاع.. اللواء لاوندس عن العملية الإنتخابية: لا حماية لأي فاسد (صور)

وخلال الجولة، اطلع اللواء الركن لاوندس على سير العمل في الأقسام، حيث عرض الضباط ما انجز من مهمات والملفات الحالية التي يعملون عليها لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد، ومواكبة الاستحقاق الانتخابي من خلال المتابعة الدقيقة مع الالتزام بالحياد التام ، إضافة إلى متابعة شبكات التهريب ، والمساهمة مع الأجهزة العسكرية والأمنية في مراقبة المعابر غير الشرعيةفي اجتماعاته مع الضباط والعسكريين، شدد اللواء لاوندس على أهمية نزاهة العملية الانتخابية، قائلاً: "هذه أول انتخابات في العهد الجديد، ومهمتكم أن تضمنوا الشفافية. لا حماية لأي فاسد، ولا تهاون مع أي رشوة أو ضغط. واجبكم التصدي بحزم لكل المخالفات."أما في الشأن المعيشي، فقد طمأن العسكريين قائلاً: "ندرك أن الرواتب الحالية لا تكفي، لكن هناك خطوات جدية لتحسين الوضع، والمرحلة المقبلة ستشهد تطوراً سريعاً بإذن الله. أنتم تؤدون واجبكم ونحن هنا لدعمكم."واختتم اللواء الركن لاوندس جولته بزيارة مركز البقاع الطبي، حيث اطلع على الخدمات الصحية المقدمة للعسكريين في مجال الأدوية، العيادات، والفحوصات الطبية، وأعطى توجيهاته للعمل على تحسين هذه الخدمات وتطويرها بما يضمن أفضل رعاية للعناصر العسكريين.