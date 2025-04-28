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مصدر عسكري لـ "الجديد": لا صحة لما ادعاه احد الصحفيين عن تبلغ الجيش من العدو بعملية الاعتداء على الضاحية ليل امس وكذلك الخبر عن منع الجيش من الدخول إلى الضاحية الجنوبية
مصدر عسكري لـ "الجديد": لا صحة لما ادعاه احد الصحفيين عن تبلغ الجيش من العدو بعملية الاعتداء على الضاحية ليل امس وكذلك الخبر عن منع الجيش من الدخول إلى الضاحية الجنوبية
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محليات

إسرائيل تعاود قصف الضاحية... توسيع الحرب مُجدّداً (الديار)

2025-04-28 | 00:50
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إسرائيل تعاود قصف الضاحية... توسيع الحرب مُجدّداً (الديار)
إسرائيل تعاود قصف الضاحية... توسيع الحرب مُجدّداً (الديار)

كتبت صحيفة "الديار": من دون مقدمات او تمهيد، قرر العدو «الاسرائيلي» يوم أمس الأحد ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الثانية، منذ اعلان وقف النار في تشرين الثاني الماضي. وفيما ادعى رئيس الوزراء «الاسرائيلي» بنيامين نتانياهو ان جيشه هاجم «البنية التحتية التي خزن فيها حزب الله صواريخ دقيقة»، بدا واضحا ان الضربة عبارة عن رسالة «اسرائيلية» بـ «النار»، مفادها ان «تل ابيب» مستعدة لجولة جديدة من الحرب، في حال لم يتم تسليم السلاح شمالي الليطاني، وأن لا خطوط حمراء امامها لا في بيروت وضاحيتها ولا في اي منطقة لبنانية اخرى.

وما يفترض التوقف عنده، انه فيما كان العدو قد ربط استهداف الضاحية قبل شهر بالصواريخ، التي كانت قد انطلقت من الاراضي اللبنانية واستهدفت الأراضي الفلسطينية المحتلة، اتت الضربة هذه المرة بغياب اي حركة من الجهة اللبنانية، ما يوحي بمحاولة فرض معادلات جديدة، بالتزامن مع المفاوضات الناشطة الاميركية- الايرانية.

 ضغوط جديدة مقبلة

وتعتبر مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» ان التصعيد «الاسرائيلي» الميداني، يواكب حملة داخلية تدفع باتجاه تحديد مهل لسحب سلاح حزب الله، مرجحة في تصريح لـ «الديار» ان تتزايد الضغوط في الايام القليلة المقبلة على كل الجبهات، سياسيا وميدانيا واعلاميا، ردا على مواقف قياديي الحزب كما رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذين اكدوا رفض تسليم السلاح راهنا، وقبل تحقيق مجموعة من الشروط ابرزها انسحاب العدو من الاراضي التي لا تزال محتلة، ووقف خرق وقف النار وتحرير الاسرى».

وتضيف المصادر:»والانكى ان كل الخروقات «الاسرائيلية» تحصل في وقت ان اللجنة التي من المفترض انها تراقب تطبيق وقف النار، هي في غيبوبة تامة، ما يؤكد ان المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الاميركية، متواطئ تماما مع «اسرائيل» ويغطي كل ما تقوم به».

إسرائيل تعاود قصف الضاحية... توسيع الحرب مُجدّداً (الديار)

محليات

لبنان

إسرائيل

نتنياهو

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